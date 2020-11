Corona - Wien versorgt Sonderschulen mit FFP2-Masken

43 Standorte mit jeweils 100 Stück ausgestattet - Zuvor Kritik von Lehrervertretern am Bund

Wien stattet Sonderschulen mit Schutzmasken aus - nachdem die Gewerkschaft kritisiert hat, dass man auf Schutzausrüstung aus dem Bildungsministerium warte. Am Mittwochvormittag wurden die 43 Standorte mit jeweils 100 FFP2-Masken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beliefert, hieß es in einer Aussendung.

"In Wien ist ausreichend Schutzausrüstung vorhanden, unsere Pandemielager sind gut gefüllt", betonte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Es sei ihm ein Anliegen gewesen, die Schulen rasch und unbürokratisch mit Masken auszustatten. Lehrervertreter hatten zuvor beklagt, dass in den Sonderschulen Schülerinnen und Schüler mit schwererer Behinderung vielfach nicht in der Lage seien, Masken zu tragen oder Abstandsregeln einzuhalten. Trotzdem gebe es für diese im Gegensatz zu allen anderen Schulformen undifferenziert die Vorgabe, weiter Präsenzunterricht abzuhalten.