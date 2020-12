Nach dem Verbot von Weihnachtsmärkten und andere Veranstaltungen aufgrund der Coronapandemie haben die Veranstalter des Wiener Christkindlmarktes am Rathausplatz den diesjährigen Markt abgesagt - und ins Internet verlegt. Im ersten Christkindlmarkt Online-Shop können unter www.christkindlmarkt.at die "beliebten Häferl samt Punsch, Weihnachtsdekoration und Naschereien" der Standbetreiber erworben werden, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.