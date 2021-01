Corona - Wiener Linien weisen Fahrgäste auf FFP2-Pflicht hin

Bei Verstößen drohen 50 Euro Strafe - BILD

Die Wiener Linien weisen Fahrgäste auf die nun geänderten Masken-Bedingungen - seit heute muss in den Öffis eine FFP2-Variante getragen werden - hin. So wird etwa auf den elektronischen Anzeigetafeln über die Vorschrift informiert. Auch mittels regelmäßiger Durchsagen erfahren die Passagiere von der FFP2-Tragepflicht.

Kontrolliert wird die Verordnung von rund 330 Sicherheits-und Servicemitarbeitern. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe in der Höhe von 50 Euro. Informationen darüber, wie viele Menschen bereits ermahnt oder gar bestraft wurden, gibt es vorerst noch nicht, wie man im Unternehmen auf APA-Anfrage betonte.

Wer am Montag etwa mit der Wiener U-Bahn unterwegs war, konnte sich davon überzeugen, dass die Vorschrift eingehalten wird. Die bunte Vielfalt an Mund-Nasen-Schutz ist einer fast einheitlich weißen Adjustierung gewichen. Für einen guten Teil der Fahrgäste dürfte die Umstellung nicht groß sein. So waren bereits zuletzt viele Personen mit einer FFP2-Maske unterwegs.