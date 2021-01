Corona - Wiener Massentests: Bisher 148 positive Ergebnisse

Halbzeitbilanz: An drei Standorten wurden 48.416 Antigen-Schnelltests durchgeführt - Positiv-Rate bei 0,31 Prozent

Die zweite Runde der Corona-Massentests in Wien ist seit Freitag in vollem Gang. Mit Stand Mittwochfrüh - also etwa zur Halbzeit - wurden an den drei Standorten Stadthalle, Marx-Halle und Messe Wien insgesamt 48.416 Antigen-Schnelltests durchgeführt. Davon zeigten 148 bzw. 0,31 Prozent ein positives Ergebnis an, gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) eine Zwischenbilanz bekannt.

Insgesamt haben sich laut aktuellem Stand 93.022 Personen für eine Teilnahme an den Massentests angemeldet - wobei eine Anmeldung mit Ausnahme des Standorts Stadthalle mittlerweile nicht mehr notwendig ist. Einen Tag nach dem Start, am Samstag, wurde entschieden, die Verpflichtung für eine Vorab-Registrierung an den restlichen zwei Testlocations aufzuheben. Die Lockerung der Zugangsregelung führte zu mehr Zustrom. Die zweite Runde der Massentests läuft noch bis Sonntag.

Insgesamt haben sich in Wien seit Beginn der Pandemie 77.145 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 361 Fällen dazu. 1.237 Menschen starben an oder mit Covid-19-Infektion. Am Mittwoch wurden zwölf neue Todesfälle gemeldet. 72.309 erkrankte Personen sind mittlerweile wieder genesen.