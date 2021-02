Corona - Wiener Neustadt erweitert permanentes Testangebot

Stadt kündigte 13.800 mögliche Untersuchungen pro Woche an - Auch Krems und Waidhofen an der Ybbs stocken Kapazitäten auf

Wiener Neustadt hat das permanente Angebot an Corona-Schnelltests umfassend erweitert. Ab Freitag sollen in der Arena Nova und den Kasematten insgesamt 16 Testspuren bereitstehen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. So könnten etwa 13.800 Tests pro Woche durchgeführt werden. Nach Anhaben der Gemeinde handle es sich damit um die "größte Testoffensive Niederösterreichs".

Auch die Stadt Krems baute ihre Antigen-Testkapazitäten aus. Hier sollen künftig Untersuchungen an Montagen und Donnerstagen durchgeführt werden. In Waidhofen an der Ybbs wird nun auch zusätzlich an Samstagen getestet.

( S E R V I C E - Genaue Informationen zu Teststandorten und -zeiten in Niederösterreich unter www.testung.at )