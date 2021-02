Corona: Wirtschaftliche Unsicherheit laut Platter durch Virusmutation

Situation ändere sich momentan "stündlich" - Oppositionsparteien warnen im Landtag vor Pleitewelle von Unternehmen - Betriebsschließungen für Platter "nicht verhinderbar"

Die neuen Virusmutationen - allen voran die südafrikanische Variante des Coronavirus - bringen erhebliche Unsicherheiten betreffend der wirtschaftlichen Situation mit sich. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) berichtete am Mittwoch in der Fragestunde im Tiroler Landtag, dass sich die Situation deswegen "stündlich" ändern würde. Die Oppositionsparteien warnten indes vor einer Pleitewelle, auch in Anbetracht des Auslaufens der gesetzlich verordneten Kreditstundungen.

Ob und wann Gastronomie und Hotellerie wieder aufsperren können, hänge auch von der südafrikanischen Virusvariante ab. "Die breitet sich aus", hielt Platter fest. Darüber hinaus sei noch unklar, inwieweit die Impfstoffe auch gegen diese Variante schützten. Am Mittwoch stehe noch eine Besprechung über die weitere Vorgehensweise an. Erst Mitte Februar stehen Gespräche über weitere Schritte an, die sowohl Öffnungen als auch Einschränkungen bedeuten können.

SPÖ-Landtagsabgeordnete Elisabeth Blanik bat Platter indes darum, bei der Bundesregierung aktiv dafür einzutreten, dass keine "ad hoc" Entscheidungen getroffen werden, da die Betriebe eine entsprechende Vorbereitungszeit benötigen. Einen "Unmut über mangelnde Planungssicherheit" ortete darüber hinaus Alexander Gamper (FPÖ). LAbg. Markus Sint (Liste Fritz) warnte vor einer "Pleitewelle" - viele kleine Firmen und Geschäfte würden unter den "ständigen Dauer-Lockdowns" leiden.

Für Platter stand fest, dass es "nicht verhinderbar" sei, dass "Betriebe auch zusperren" müssen. "Wir wollen aber so gut es geht abfedern". Diese Abfederungsmaßnahmen kritisierte Dominik Oberhofer, Klubobmann der NEOS. Die Förderprogramme von Bund und Land würden sich auf Neuinvestitionen konzentrieren. Den Unternehmen würden aber schlichtweg "Liquidität und unternehmerische Perspektiven" fehlen und müssten "monatelang auf Hilfsgelder warten". Für Georg Kaltschmid (Grüne) zeigte die Pandemie die Abhängigkeit Tirols vom Tourismus auf. Er forderte daher Zukunftsperspektiven für Tourismusunternehmen.

Damit die nun ausgelaufenen gesetzlichen Kreditstundungen Unternehmen nicht mit voller Härte treffen, meinte Platter, dass die Banken zugesichert hätten, den Unternehmen entgegenkommen zu wollen. "Ich hoffe, dass wir uns da auf die Banken verlassen können", sagte er.