Corona - WK Salzburg fürchtet Einkaufsflüchtlinge nach Bayern

Appell an Solidarität der Konsumenten

In Salzburg fürchtet die Wirtschaftskammer, dass Konsumenten im Lockdown die Nähe zu Bayern für Einkäufe jenseits der Grenze nutzen könnten. In Deutschland haben derzeit alle Fachgeschäfte und Dienstleister wie Friseur oder Kosmetikstudios offen. In einer Aussendung appellierte die Sparte Handel am Donnerstag im Namen ihrer Mitglieder, deren Geschäfte geschlossen halten müssen, an die Solidarität der Kunden und pochte auf die Einhaltung der Covid-19-Notmaßnahmen-Verordnung.

"Ein Friseurbesuch, der Kauf von Büchern oder Elektrogeräten etc. im benachbarten Bayern, fällt eindeutig unter keine der in der Verordnung vorgesehen Kriterien", teilte die Wirtschaftskammer mit. Die Rechtslage ist klar. Aus bayerischer Sicht sind Grenzübertritte von bis zu 24 Stunden aus Österreich erlaubt - ohne verpflichtende Coronatests und ohne Quarantäne. Aus österreichischer Sicht gilt hingegen die vor drei Tagen in Kraft getretene Covid-19-Verordnung auch im Ausland. Einkaufen im bayerischen Supermarkt oder das Besorgen von Dingen für den täglichen Bedarf ist erlaubt, Shoppen in Sport-, Bekleidungs- Spielzeug oder Elektrogeschäften nicht gestattet.

In Deutschland wird das freilich nicht überprüft und auch die Exekutive in Salzburg gibt sich zurückhaltend. "Die Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen an der Grenze wird nicht explizit kontrolliert. Im Rahmen der normalen Kontrolltätigkeit werfen wir aber natürlich ein Auge darauf", sagte der Salzburger Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA. "Es ist jetzt aber nicht so, dass die Beamten bei der Ausreise die Haarlänge messen und bei der Einreise noch einmal." Grundsätzlich sei die Polizei aber verpflichtet, jeden festgestellten Verstoß den Gesundheitsbehörden zu melden.

Die Zahl dieser Anzeigen sei aber gering. Seit dem Beginn des Lockdown Light bewegt sie sich laut Wolfgruber im niedrigen zweistelligen Bereich - nicht nur an der Grenze, sonder im gesamten Bundesland. "Die Grundintention für die Maßnahmen ist ja eine medizinische. Im Blicke dessen sollte man sich so vernünftig verhalten, dem nicht widerzuhandeln - selbst wenn sich vielleicht Schlupflöcher bieten."

Ob die Sorgen der Salzburger Handelsvertreter berechtigt sind, ist ohnehin fraglich. Wie der ORF Salzburg am Mittwoch berichtete, bleiben in den grenznahen Städten die meisten Kunden aus Salzburg und Oberösterreich aus. Alleine im bayerischen Lebensmittelhandel machen die Umsatzeinbußen bis zu 40 Prozent aus, hieß es vom Wirtschaftsforum Freilassing. Und in der Fußgängerzone der Stadt berichteten Geschäftshinhaber von Umsatzeinbußen zwischen 50 und 80 Prozent.