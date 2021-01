Corona - WKNÖ fordert Planungssicherheit für Unternehmen ein

Vizepräsidentin Stift: "So kann es nicht weitergehen" - Breite Test- und Impfprogramme dringend nötig

Als "böse Überraschung und schweren Rückschlag für Niederösterreichs Wirtschaft" sieht Nina Stift, Vizepräsidentin und stellvertretende Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer im Bundesland (WKNÖ), die Lockdown-Verlängerung. "So kann es nicht weitergehen. Das halten unsere Unternehmen nicht aus", stellte sie am Dienstag in einer Aussendung fest. "Wir brauchen Planungssicherheit."

Zugleich drängte Stift für die direkt und indirekt betroffenen Unternehmen, die "am Limit" seien, "auf einen angemessenen Umsatzersatz". Die Wirtschaft könne es sich nicht leisten, in Zeiten der Pandemie auch noch zum Spielball der Politik zu werden. Zudem brauche es nun dringend intensive und regelmäßige Testungen sowie möglichst rasche und breit angelegte Impfprogramme, sagte die WKNÖ-Vizepräsidentin.