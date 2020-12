Corona - WKÖ: Freitesten bietet Unternehmen eine gewisse Perspektive

IV: Möglichkeit, durch eine Testung die Corona-Beschränkungen zu verringern, ist der richtige Ansatz

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer begrüßt die Möglichkeit, sich im neuerlichen harten Lockdown für Besuche in Gastronomie, Handel und Kultur freitesten zu können. "Bevor alle Geschäfte und Gasthäuser zusperren, lassen wir doch diejenigen rein, die einen negativen Test vorweisen. Das Freitesten bietet den Unternehmen eine gewisse Perspektive und schafft ein Stück Freiheit für die Menschen", so Mahrer in einer ersten Reaktion auf die neuen Maßnahmen der Bundesregierung.

In Summe sei dieser dritte Corona-Lockdown aber besonders schmerzlich und müsse entsprechend abgefedert werden. Unterstützung fordert die Wirtschaftskammer (WKÖ) dabei auch für Zulieferer und andere indirekt betroffene Betriebe. Und sie erinnert daran, dass sich Betriebe nicht "wie ein Lichtschalter ein- und ausschalten lassen".

Wie die WKÖ spricht auch die Industriellenvereinigung (IV) heute, Freitagabend, von "schmerzhaften" Maßnahmen, die nun aber nötig seien. "Wichtig ist, dass die Produktion aufrecht bleibt und das Land am Laufen halten kann. Ein dringend notwendiges Signal ist zudem die Ankündigung, künftig verstärkt und nachhaltig auf Teststrategien zu setzen", betonte IV-Präsident Georg Knill. Die Möglichkeit, durch eine Testung die Corona-Beschränkungen zu verringern, sei der richtige Ansatz – "wenn die Strategie umsichtig und mit allen digitalen Möglichkeiten umgesetzt werden".

Der erneute Wechsel ins Distance Learning sei "bedauerlich". "Das regelmäßige Schließen der Wirtschaft und Schulen kann und darf nicht länger Mittel der Wahl für den Kampf gegen die Corona-Pandemie sein. Damit verbauen wir uns langfristig jegliche Zukunftschance", betonte Knill.