Corona - WKÖ unterstützt ebenfalls regelmäßige Massentests

Weiterer Baustein für nachhaltiges Corona-Management

So wie die Gewerkschaft unterstützt auch die Wirtschaftskammer die Pläne der Bundesregierung für regelmäßige Massentests. Diese könnten ein "weiterer Baustein für ein nachhaltiges Corona-Management" sein, das den Unternehmen die "so dringend notwendige Planbarkeit" gebe, erklärte WKÖ-Präsident Harald Mahrer nach einer Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Nun müsse mit den Sozialpartnern und Gesundheitsexperten an der konkreten Ausgestaltung der Teststrategie gearbeitet werden. "Nur wenn wir das Virus in den Griff bekommen, bekommen wir auch wieder Freiheit für die Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Mahrer.