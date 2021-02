Corona - Zahl der Corona-Fälle in Vorarlberg gesunken

507 Menschen aktiv positiv - Sieben Intensivpatienten

In Vorarlberg ist am Freitag die Zahl der Corona-Infizierten gesunken. 50 Neuinfektionen standen 69 Genesene gegenüber, ging aus dem Dashboard des Landes Samstagvormittag hervor. Insgesamt galten 507 Menschen als Corona-positiv. Zudem verzeichnete das Bundesland keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 265 Menschen.

In den Spitälern mussten am Samstag 23 Corona-Patienten stationär behandelt werden, sieben benötigten intensivmedizinische Betreuung. Insgesamt waren noch 96 Normalbetten für Covid-Patienten verfügbar. 23 von den 52 Intensivbetten waren noch für alle Patientengruppen frei. Acht Krankenhausmitarbeiter waren aktuell mit dem Virus infiziert, acht weitere befanden sich in Quarantäne.

Über 50 aktiv Infizierte wurden nur noch in Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn (66) verzeichnet. 36 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.