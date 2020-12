Corona: Zahl der Hospitalisierten in Tirol sankt unter 300

289 Infizierte in stationärer Behandlung, davon 56, um zehn weniger als am Mittwoch, auf der Intensivstation - 225 Neuinfektionen - Fünf Todesfälle

In Tirol sind mit Stand Donnerstagvormittag 289 Corona-Infizierte in stationärer Behandlung, davon 56 auf einer Intensivstation, was einem Rückgang von zehn Intensivpflichtigen im Vergleich zum Vortag gleichkommt. In den vergangenen 24 Stunden sind, so informierte das Land am Donnerstag, 225 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 292 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten weiter auf 2.974.

Weitere fünf Personen starben in den vergangenen Tagen mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle in Tirol erhöhte sich damit auf 389. Bei den neu Verstorbenen handelte es sich um einen 93-jährigen Mann aus dem Bezirk Kufstein. Weiters verstarben drei Frauen aus dem Bezirk Innsbruck-Land im Alter von 93, 88 und 81 Jahren. Außerdem verstarb eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Imst. Die 88-jährige Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land wies Vorerkrankungen auf, bei den anderen Todesfällen wird dies noch abgeklärt, hieß es vonseiten des Landes.

Die meisten Corona-Fälle gab es nach wie vor mit 719 im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten die Bezirke Schwaz mit 434 Fällen und Innsbruck mit 413 Infizierten. In Tirol wurden bisher 424.656 Tests durchgeführt.