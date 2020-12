Corona - Zahl der Infektionen in Wien um 295 gestiegen

Insgesamt bereits 961 Todesfälle

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt haben die Anzahl der in Wien bisher diagnostizierten Coronavirusinfektionen am Sonntag mit 69.267 beziffert. Das ist ein Anstieg von 295 binnen 24 Stunden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 961. Eine Person ist seit gestern verstorben.

62.634 Menschen sind in der Bundeshauptstadt inzwischen auch wieder gesundet. Somit gelten aktuell noch 5.672 Wienerinnen und Wiener als erkrankt.