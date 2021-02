Corona - Zahl der Infizierten in Tirol erneut gesunken

Noch 1.170 Personen infiziert - Rückgang auch im Bezirk Schwaz

Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirol ist ungeachtet der Lage rund um die "Südafrika-Mutante" erneut gesunken. Mit Stand Sonntagmittag waren 1.170 Personen infiziert - um 26 weniger als am Tag zuvor. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 88 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber 114 weitere Menschen vom Virus genesen. Indes verstarb keine weitere Person mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die meisten Infizierten wies der Bezirk Lienz mit 229 auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz, der derzeit wegen der südafrikanischen Variante besonders in Diskussion ist. Doch auch dort ging die Zahl der aktiv Positiven zurück - von 238 auf nunmehr 222. Die drittmeisten Covid-Fälle verzeichnete der Bezirk Innsbruck-Land mit 206. Die bevölkerungsreiche Landeshauptstadt Innsbruck meldete nur mehr 121 Infizierte.

Stabil blieb auch die Lage in Tirols Spitälern: 124 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt (plus drei). 26 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung - um zwei weniger als am Samstag. Im Bundesland wurden bis dato 524.712 Testungen durchgeführt.