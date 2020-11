Corona - Zahl der Infizierten in Tirol erneut signifikant gesunken

Um 371 im Vergleich zum Vortag - Vier Todesfälle

Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirol ist erneut signifikant gesunken. Mit Stand Montagmittag waren 6.773 Menschen mit dem Virus infiziert - um 371 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden wurden laut Land 323 Neuinfektionen verzeichnet, gleichzeitig waren aber auch 690 weitere Personen wieder genesen. Indes wurden vier weitere Todesfälle bekannt.

Dabei handelte es sich um weiter zurückliegende Fälle, die bereits in einem vorhergehenden Corona-Update zahlenmäßig erfasst worden seien, hieß es. Betroffen waren drei Männer und eine Frau im Alter von 92 und 93 Jahren, die bis auf eine Person alle an Vorerkrankungen litten. Sie stammten aus Innsbruck sowie den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel.

453 Corona-Infizierte, darunter ein Kind, befanden sich in Krankenhausbehandlung - um 20 Patienten mehr als am Sonntag. 67 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung - um drei mehr als am Tag zuvor.

Die meisten aktiv Erkrankten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.557 auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.411 und dem Bezirk Kufstein mit 1.215. Im Bundesland wurden bis dato 384.230 Testungen durchgeführt.