Corona - Zahl der Infizierten in Tirol leicht gesunken

Mehr Genesungen gegenüber dem Vortag

Nahezu unverändert zeigt sich ungeachtet der Lage rund um die Südafrika-Mutante die Infektionslage in Tirol, was die statistischen Zahlen betrifft. 98 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bedeuteten den gleichen Wert wie am Vortag, gestiegen ist hingegen die Zahl der Genesungen auf 134 gegenüber 105, wie das Land am Samstag mitteilte.

Damit galten 1.196 Menschen als corona-positiv. Eine leichte Verbesserung wurde von den Spitälern in Tirol gemeldet: Die Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung betrug 121 (minus neun im Vergleich zu Freitag), davon 28 (minus vier) auf der Intensivstation. Im Vergleichszeitraum wurde kein Todesfall registriert.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Schwaz mit 238 Fällen, wo die Zahl der Infizierten um vier gestiegen ist, gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land galten 215 (plus eins) und dem Bezirk Lienz mit 205 (minus 20). In Tirol wurden bisher 522.798 Coronatests durchgeführt.