Corona - Zahl der Infizierten in Tirol weiter gesunken

97 Neuinfektionen - 1.301 Menschen aktuell infiziert

In Tirol ist die Zahl jener Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, weiter gesunken. 97 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden standen 213 Genesungen gegenüber. Damit waren in Tirol noch 1.301 Menschen mit dem Virus infiziert. Zwei weitere Menschen verstarben mit oder an Covid-19. In den Spitälern mussten 24 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, insgesamt waren 138 - um zwei Patienten weniger - in den Spitälern untergebracht.

Im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land galten 230 Menschen als infiziert, in den Bezirken Schwaz und Kitzbühel waren es jeweils 154. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren 137 Menschen aktuell corona-positiv. In Tirol wurden bisher 480.553 Coronatests durchgeführt.