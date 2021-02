Corona - Zahl der Infizierten in Tirol weiter rückläufig

75 Neuinfektionen stehen 106 neu Genesenen gegenüber

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist auch am Montag weiterhin rückläufig geblieben. 75 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden standen 106 neu genesene Personen gegenüber, teilte das Land mit. Damit waren 1.139 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 546.

Auch die Lage in den Krankenhäusern blieb weiterhin stabil. 123 Corona-Patienten waren in stationärer Behandlung, um einer weniger als am Vortag. 27 Personen benötigten intensivmedizinische Behandlung, um einer mehr im Vergleich zum Sonntag.

Die meisten Fälle gab es aktuell mit 221 im Bezirk Schwaz. Dahinter folgten die Bezirke Lienz mit 212 Infizierten und Innsbruck-Land mit 204. In der Landeshauptstadt Innsbruck galten noch 126 Personen als aktiv positiv. In Tirol wurden bisher 526.667 Tests durchgeführt.