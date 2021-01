Corona - Zahl der Infizierten in Tirol wieder gestiegen

1.739 Menschen aktuell infiziert

Der Rückgang der Corona-Fallzahlen in Tirol war nur von kurzer Dauer: Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der aktuell Infizierten wieder auf 1.739 gestiegen. 215 neue Infektionen wurden offiziell vom Land Tirol gemeldet, denen 190 Genesene gegenüberstehen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Auch die Zahl der Personen, die auf stationäre Behandlung in einem Krankenhaus angewiesen sind, ist im Tagesvergleich wieder gestiegen. Zwei Fälle mehr als am Samstag, insgesamt 33, belegen Intensivbetten, 143 (plus 15) Normalbetten. Am stärksten von der Pandemie betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 384 aktuell Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 270.