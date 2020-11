Corona - Zahl der Infizierten wurde in Tirol abermals kleiner

Nahm um 85 auf 7.620 Personen ab - 554 Neuinfektionen standen 636 Genesungen gegenüber

In Tirol waren mit Stand Samstagabend 7.620 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 85 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 554 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 636 Menschen wieder vom Virus genesen. Indes starben im Bundesland drei weitere Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung, die Zahl der Corona-Opfer stieg damit auf 186.

Bei den in den vergangenen Tagen Verstorbenen handelte es sich um drei Männer im Alter zwischen 63 und 83 Jahren. Zwei lebten im Bezirk Schwaz, einer im Bezirk Kufstein. Alle drei litten an Vorerkrankungen, hieß es.

In den Krankenhäusern wurden insgesamt 339 Infizierte behandelt - um vier weniger als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten wuchs allerdings um sieben Fälle auf 58 Erkrankte an.

353.077 Testungen wurden bis dato in Tirol durchgeführt. Am meisten Covid-Fälle gab es nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land mit 1.846, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.541 und dem Bezirk Kufstein mit 1.349.