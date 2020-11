Corona - Zahl der kranken Spital-Mitarbeiter stieg in Vbg. weiter an

Bei 41 Corona-Patienten auf den Intensivstationen waren noch 16 Intensivbetten frei

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Spitalmitarbeiter ist in Vorarlberg weiter angestiegen. Laut Information der Krankenhausbetriebsgesellschaft lag am Mittwoch für 133 Mitarbeiter (plus 14) ein positiver Corona-Test vor, 107 (plus sieben) weitere Mitarbeiter befanden sich in Quarantäne. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten erhöhte sich unterdessen um zwei auf 41 Personen. Damit waren - wie am Vortag - noch 16 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

In Summe wurden in den Vorarlberger Krankenhäusern 200 Corona-Patienten stationär versorgt. Von den 432 Betten auf den Normalstationen, die für Covid-19-Erkrankte reserviert sind, waren noch 273 frei.

Unterdessen hielt der rückläufige Trend bei den Coronavirus-Infektionen auch am Dienstag an. Registriert wurden 218 Neuinfektionen, da aber auch 307 Personen als genesen gemeldet wurden, sank die Zahl der aktiv Infizierten von 4.091 auf 4.001 Fälle. Ein Patient verstarb im Zusammenhang mit dem Coronavirus, damit wuchs die Zahl der Corona-Todesopfer auf 76.