Voneinander unabhängige Fälle in mehreren Bezirken

In Oberösterreich ist die Zahl der Verdachtsfälle der britischen Corona-Mutation von zwei auf 15 gestiegen. Wie der Krisenstab des Landes am Freitag mitteilte, gebe es neben den beiden bisher bekannten Fällen im Bezirk Braunau auch fünf im Bezirk Gmunden, einen im Bezirk Vöcklabruck und sieben im Bezirk Wels-Land. Aus derzeitiger Sicht bestehe zwischen den Vorkommen in den einzelnen Bezirken kein Zusammenhang.