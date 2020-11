Corona - Zahl der Neuinfektionen im Gazastreifen auf Rekordwert

Positivtest-Quote liegt bei 24 Prozent

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Gazastreifen auf einen Rekordwert geklettert. Wie das Gesundheitsministerium in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Gebiet am Freitag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 754 Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie. Insgesamt wurden 3.142 Tests gemacht, dies entspricht einer Positivtest-Quote von etwa 24 Prozent.

Insgesamt registrierten die Behörden im Gazastreifen bisher 13.193 Infizierte. Nach einem vergleichsweise glimpflich verlaufenen Pandemie-Beginn hat die Zahl der Corona-Fälle im Gazastreifen in den vergangenen Wochen stark zugenommen. In dem abgeriegelten Gebiet leben etwa zwei Millionen Menschen auf sehr engem Raum unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Experten aus dem Gazastreifen hatten zu Wochenbeginn vor einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens gewarnt.

Das Gesundheitsministerium im Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel meldete unterdessen am Freitag 758 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.