Weitere 1.171 Covid-19-Verstorbene

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Brasilien ist um 62.290 gestiegen, jene der an Covid-19 Verstorbenen um 1.171. Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Am Freitag waren es 52.035 neue Fälle und 962 Tote gewesen. In dem Land sind laut Ministerium inzwischen mehr als acht Millionen Infektionen nachgewiesen, die Zahl der Toten liegt bei über 200.000. Brasilien hat rund 220 Millionen Einwohner.