Corona - Zahl der Neuinfektionen in der Steiermark wieder angestiegen

460 neu Infizierte am Dienstag - 30 neue Todesfälle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Steiermark ist am Dienstag nach 307 am Montag wieder auf 460 angestiegen. 30 neue Todesfälle sind zu beklagen. Daher sind nun insgesamt 849 Steirerinnen und Steirer mit oder an Covid-19 verstorben. Derzeit sind 8.513 Menschen aktiv infiziert, 28.765 sind genesen. Von den steirischen Verstorbenen waren 439 Männer und 410 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.