Corona - Zahl der Neuinfektionen in Tirol sank, 15 Todesfälle

571 Neuinfizierte innerhalb der vergangenen 24 Stunden - Weniger Corona-Patienten in Spitalsbehandlung - 73 auf Intensivstation, um drei mehr als am Vortag

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 571 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 716 Personen wieder als genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten sank weiterhin und lag laut einer Aussendung des Landes Donnerstagvormittag bei 6.534. Allerdings waren 15 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen, zehn davon im Bezirk Schwaz. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 293.

Die Verstorbenen waren zwischen 47 und 92 Jahre alt. Überwiegend wurden Vorerkrankungen festgestellt, bei einigen wurde noch auf anstehende Abklärungen verwiesen.

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung sank weiter - um 28 auf nunmehr 392. 73 Corona-Patienten befanden sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung, was einem Zuwachs von drei Personen im Vergleich zum Vortag entspricht. Die meisten Intensivpatienten, nämlich 35, wurden aktuell in Innsbruck behandelt, gefolgt von Zams mit neun und Kufstein mit acht Corona-Intensivpatienten. In Natters und Hochzirl benötigte mit Stand Donnerstagvormittag kein Patient intensivmedizinische Betreuung, in Reutte wurde am Donnerstag noch eine Person auf der Intensivstation behandelt.

Die meisten Fälle gab es nach wie vor mit 1.501 im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter reihten sich die Bezirke Schwaz und Kufstein mit 1.335 bzw. 1.180 Infizierten ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 734 positiv Getestete. In Tirol wurden bisher 394.934 Tests durchgeführt.