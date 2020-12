Corona - Zahl der Spitalspatienten in Tirol weiter rückläufig

Sechs weitere Todesfälle

Der positive Corona-Trend in den Tiroler Spitälern setzt sich fort: Mit Stand Dienstagmittag wurden 138 Menschen stationär behandelt - um zwölf weniger als am Tag zuvor. 36 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, um vier weniger als am Montag. Indes wurden sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher starben in Tirol 472 Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Im Bundesland waren unterdessen 1.609 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnete man 206 Neuinfektionen, gleichzeitig waren aber auch 203 weitere Menschen wieder genesen.

Die meisten aktiv Erkrankten wies weiter der Bezirk Innsbruck-Land mit 364 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 241 und dem Bezirk Landeck mit 184. 455.731 Tests wurden bisher in Tirol durchgeführt.