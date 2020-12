140 Neuinfektionen am Sonntag

Die Zahl der in der Steiermark an oder mit dem Coronavirus infizierten Personen ist seit 23. Dezember auf 1.247 gestiegen. 3.536 Steirerinnen und Steirer sind derzeit aktiv infiziert, 36.367 genesen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Kommunikation Steiermark. Am Sonntag wurden 140 Neuinfektionen gezählt. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Bezirk Liezen mit 223 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am höchsten.