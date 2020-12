Corona - Zahl der Todesfälle in Spitälern in NÖ auf 500 gestiegen

Jüngster am Freitag verstorbener Patient war 43 Jahre alt

Die Gesamtzahl der Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist am Freitag um acht auf 500 gestiegen. Der jüngste Patient war ein 43-Jähriger im Landesklinikum Krems, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Sechs Männer und zwei Frauen starben mit oder an Covid-19.

Im Landesklinikum Baden starben Patienten im Alter von 93, 81 und 73 Jahren. In Mödling starben ein 81-Jähriger und eine 79-Jährige, in Wiener Neustadt eine 82-Jährige und in St. Pölten ein 87-Jähriger.