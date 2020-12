Corona - Zahl der Todesopfer in Italien wieder stark gestiegen

846 Tote und 21.799 Neuinfizierte in 24 Stunden

Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist wieder stark gestiegen. Am Dienstag wurden 846 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es noch 491 Personen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 65.857. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Todesopfern.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen stieg in Italien innerhalb von 24 Stunden von 12.030 auf 21.799. Binnen 24 Stunden wurden 162.880 Tests durchgeführt, 9,1 Prozent davon fielen positiv aus. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 27.765 auf 27.342, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 3.003, das sind 92 weniger als am Montag. Derzeit befinden sich 636.958 Personen in Heimisolation.

Die italienische Regierung hat strenge Reisebeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage beschlossen. Erwartet wird jedoch, dass die Maßnahmen diese Woche weiter verschärft werden. Reisen zwischen den italienischen Regionen sollen vom 21. Dezember bis zum 7. Jänner nur aus arbeits- und gesundheitlichen Gründen und in anderen Notlagen möglich sein. Am 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Jänner darf man den eigenen Wohnort nicht verlassen. Die Skipisten bleiben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen.