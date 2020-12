Corona - Zahl der Toten in Israel übersprang Marke von 3.000 Opfern

Zwei Drittel aller Todesfälle seit 6. September gemeldet

Die Zahl der Todesfälle in Israel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat die Marke von 3.000 übersprungen. Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Montag mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 gestorben sind, auf 3.003. Die Marke von 2.000 Todesfällen war in Israel am 12. Oktober überschritten worden, die von 1.000 am 6. September.

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemiebeginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Ein Mitte September verhängter zweiter Lockdown konnte die Fallzahlen stark senken. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen wieder zu, ein dritter Lockdown ist im Gespräch.

Der Erreger SARS-CoV-2 ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit Beginn der Pandemie bei 358.293 Menschen in Israel nachgewiesen worden. Binnen 24 Stunden wurden 1.710 neue Corona-Fälle gemeldet.

Israel hat wie Österreich rund neun Millionen Einwohner. Hierzulande starben nach Angaben der Regierung vom Montagvormittag bisher 4.530 Menschen, also über 1.500 mehr als in Israel.