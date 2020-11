Corona - Zahlen im Gazastreifen steigen

Erstmals 600 neue Fälle

Im Gazastreifen infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus. Das Gesundheitsministerium in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Gebiet vermeldete am Mittwoch einen Rekord von 600 neuen Fällen binnen 24 Stunden - der bisherige Höchstwert lag bei 486. Insgesamt wurden 2.723 Tests gemacht, dies entspricht einer Positiv-Testquote von 22 Prozent.

Nach einem glimpflich verlaufenen Pandemie-Beginn hat die Zahl der Corona-Fälle im Gazastreifen in den vergangenen Wochen stark zugenommen. In dem abgeriegelten Gebiet leben etwa zwei Millionen Menschen auf sehr engem Raum unter teilweise miserablen Bedingungen und bei schlechter medizinischer Versorgung. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Experten aus dem Gazastreifen hatten zu Wochenbeginn vor einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens gewarnt. Ein weiterer Anstieg der Infektionen käme aus ihrer Sicht einem Desaster gleich. Die Hamas rief Infizierte auf, in ihren Häusern zu bleiben. Vor den Häusern von Infizierten positionierte Sicherheitskräfte sollen deren Quarantäne überwachen.