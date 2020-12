Corona - Zahlen in den USA zu Weihnachten weiter hoch

Laut Daten der Johns-Hopkins-Universität - Tageshöchstwert bei Todesfällen in Indonesien

Die USA verzeichnen zu Weihnachten weiterhin hohe Zahlen an täglichen Neuinfektionen und Todesfällen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag - dem Heiligen Abend - wurden binnen eines Tages 192.081 Neuinfektionen und 2.899 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion erfasst, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Freitag hervorging.

Die bisher höchsten Werte wurden vergangene Woche mit 249.709 Neuinfektionen (18. Dezember) und 3.682 Toten (16. Dezember) verzeichnet. Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern etwa 18,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 329.100 Menschen mit dem Erreger SARS-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Unterdessen meldete Indonesien mit 258 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen neuen Tageshöchstwert. Die Gesamtzahl der Menschen, die nach einer Infektion starben, stieg damit binnen 24 Stunden auf 20.847, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen legte um 7.259 auf 700.097 zu. Indonesien ist in Südostasien das Land mit den meisten Infektions-und Todesfällen.