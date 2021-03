Corona: Zangerl für Durchimpfung von Muster-Bezirk wegen Briten-Virus

Müsse exemplarisch einen besonders stark betroffenen Bezirk hernehmen - Massive Kritik an Bundesregierung wegen mangelndes Impfstoffes: "Man war blauäugig" - Für mehr Mut bei Öffnungen

Nach der Ankündigung der Durchimpfung des Bezirkes Schwaz wegen der Südafrika-Mutante fordert der Tiroler AK-Chef Erwin Zangerl analog dazu die exemplarische Durchimpfung eines besonders stark von der britischen Variante betroffenen Muster-Bezirks. Auch hier müsse die Bundesregierung mit der EU eine Extradosen- Vereinbarung treffen, sagte Zangerl im APA-Interview. Zudem kritisierte er den Bund scharf wegen des mangelnden Impfstoffes und verlangte mehr Mut bei Öffnungen.

Analog zum Bezirk Schwaz solle dann ebenfalls eine internationale Studie gemacht und Ausreisetestpflichten angeordnet werden, so der Arbeiterkammerpräsident. Schließlich gebe es Bezirke und Regionen in Österreich, in denen die Briten-Variante bereits bis zu 70 Prozent aller Corona-Infektionsfälle ausmache, gab Zangerl zu bedenken. "Den normalen Virus haben wir weitgehend im Griff. Jetzt geht es um die Mutationen", meinte er. Die weitere Durchimpfung wäre auch wichtig, damit kein "Impfstoffneid" um sich greife.

Die Maßnahme in Tirol begrüßte der schwarze AK-Präsident erneut. "Sie ist gesundheitlich einfach notwendig". Nur eine möglichst rasche Impfung eines Großteils der Bevölkerung könne die Pandemie besiegen. Aber leider fehle es in Österreich sowie Kontinentaleuropa einfach an Impfstoff.

Hier übte Zangerl scharfe Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung: "Ich habe kein Verständnis für den Impfstoffengpass. Die EU hat in enger Abstimmung mit den nationalen Regierungen die Bestellungen auf den Weg gebracht. Da kann man sich jetzt nicht auf die Europäische Union ausreden". Österreich hätte frühzeitig parallel dazu Verträge mit Impfstoffherstellern abschließen müssen. "Und zwar 'Koste es, was es wolle'. Es wäre auch besser gewesen, sich an der Wirksamkeit der Impfstoffe zu orientieren und nicht an ihrem Preis. Wir haben im letzten Jahr viel versäumt. Das muss aufgeholt werden". Die Verantwortlichen seien "blauäugig" gewesen. Es wäre doch von vornherein klar gewesen, dass die Firmen an "jene verkaufen, die mehr zahlen".

Nicht zuletzt wegen der Knappheit des Impfstoffes habe man es nunmehr mit einer negativen Stimmung in der Bevölkerung zu tun - zwischen jenen, die bereits eine Impfung erhalten haben und jenen, die darauf warten. Zudem sah Zangerl eine größer werdende "Spaltung der Gesellschaft": "Das ist fast schon eine eigene Pandemie". Den Menschen fehle es ganz einfach an einer Perspektive, wann die Pandemie ausgestanden sein könnte. "Wir haben eine bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung. Demokratiepolitisch, gesellschaftspolitisch. Das macht mir Sorge", ortete Zangerl neben wirtschaftlichen auch gesellschaftliche und soziale Kollateralschäden. Besonders junge Menschen hätten mittlerweile schon fast ein Jahr verloren, was soziale Kontakte und gesellschaftliches Leben anbelange.

Indes sprach sich Zangerl für mehr Mut bei Öffnungen aus - nicht ohne die Infektionszahlen aus den Augen zu verlieren: "Ohne Mut wird man es nicht schaffen". Man müsse jetzt in kleinen Schritten öffnen. Die Menschen bräuchten diese Perspektive. "Die Regierung hält der Bevölkerung immer wieder eine Karotte hin - und zieht sie dann wieder weg". Oder sie treffe keine Entscheidung. "Das kann so nicht weitergehen", meinte der AK-Chef.