Corona - Zehn neue Todesfälle in der Steiermark

Bisher 591 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben

In der Steiermark waren mit Stand Donnerstag 0.00 Uhr 11.669 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 20.486 Personen waren genesen, 612 Neuinfizierte wurden registriert. Insgesamt waren bisher 32.746 Steirerinnen und Steirer mit dem Virus infiziert. Mit Stand Donnerstagfrüh wurden 591 mit oder am Coronavirus Verstorbene gemeldet. Bisher sind 591 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Nach Spitzen mit 44 bzw. 43 Toten am Montag und Dienstag gingen am Donnerstag die gemeldeten Zahlen von Verstorbenen deutlich nach unten. Die meisten Todesfälle gab es bisher in den Bezirken Graz-Umgebung (85) und Hartberg-Fürstenfeld (81), in Graz wurden 69 Todesfälle registriert. Die bisher wenigsten Verstorbenen wurden mit sechs im Bezirk Murau gemeldet. Von den steirischen Verstorbenen waren 303 Männer und 288 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.