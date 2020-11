Corona - Zehn Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

Personen im Alter von 69 bis 95 Jahren gestorben - 59 Covid-19-Tote in dieser Woche

In den Krankenhäusern in Niederösterreich sind am Sonntag zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mitteilte, starben Personen im Alter von 69 bis 95 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland stieg damit auf 276. Insgesamt 59 wurden in der zu Ende gehenden Woche beklagt.

Ein 69-Jähriger und eine 77-Jährige starben in Neunkirchen, ein 80-Jähriger und eine 90-Jährige in Mödling, ein 89-Jähriger und eine Frau im Alter von 95 Jahren im Universitätsklinikum St. Pölten. Aus dem Landesklinikum Scheibbs wurde das Ableben eines 80-Jährigen verkündet, aus Gmünd und Zwettl das von jeweils einem 82-Jährigen und aus Wiener Neustadt das eines 85 Jahre alten Mannes.