Corona - Zehn Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Personen im Alter von 54 bis 93 Jahren gestorben - Gesamtzahl stieg auf 301

In Niederösterreichs Spitälern sind am Mittwoch zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 54 bis 93 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg damit auf 301.

Das jüngste Todesopfer wurde am Mittwoch aus dem Landesklinikum Amstetten gemeldet. Es handelte sich um einen 54-Jährigen. In Mistelbach starb ein 56-Jähriger, in Tulln eine 70-Jährige, in Horn ein 75-Jähriger und in Scheibbs ein 77-Jähriger. Das Ableben eines 80-Jährigen wurde in Stockerau beklagt, das einer gleichaltrigen Frau in Wiener Neustadt und das eines 81-Jährigen in Krems. Aus dem Landesklinikum Lilienfeld wurde der Tod einer 83-Jährigen vermeldet, aus dem Landesklinikum Zwettl der einer 93 Jahre alten Frau.