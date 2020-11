Corona - Zehn weitere Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Personen im Alter von 53 bis 90 Jahren gestorben - Gesamtzahl auf 291 gestiegen

In Niederösterreichs Spitälern sind am Dienstag zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 53 bis 90 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg damit auf 291.

Das jüngste Todesopfer wurde am Dienstag aus dem Landesklinikum Wiener Neustadt gemeldet. Es handelte sich um einen 53 Jahre alten Mann. Gleich dreifach wurde das Universitätsklinikum Krems genannt, wo Frauen im Alter von 60, 87 und 90 Jahren starben. In Mödling wurde das Ableben einer 74-Jährigen und einer 83-Jährigen beklagt, in Horn das eines 77-Jährigen sowie eines 88-Jährigen. Aus dem Landesklinikum Hollabrunn wurde der Tod eines 75-Jährigen vermeldet, aus dem Universitätsklinikum St. Pölten der eines 86-Jährigen.