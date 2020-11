In Kärnten sind von Samstag auf Sonntag zehn weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich damit laut Land Kärnten auf 191. Die Zahl der Menschen, die in Spitälern behandelt werden muss, stieg um drei auf 419, davon befinden sich 34 auf Intensivstationen. 446 Neuinfektionen wurden durch PCR-Tests identifiziert, dazu kamen 53 Fälle aus Antigentests.