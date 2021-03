Corona - Zeman berief umstrittenen Epidemiologen zum Berater

Wegen Fehlverhaltens geschasster Gesundheitsminister verlor vor kurzem auch Beraterposten bei Regierungschef

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat den umstrittenen Epidemiologen Roman Prymula, der vor eineinhalb Wochen als Berater von Regierungschef Andrej Babis gefeuert worden war, zu seinem Berater berufen. Prymula, der wegen seines persönlichen Verhalten in der Corona-Pandemie mehrmals für Empörung in der tschechischen Öffentlichkeit gesorgt hat, soll mit dem Staatsoberhaupt auf freiwilliger unbezahlter Basis zusammenarbeiten, berichteten tschechische Medien am Dienstag.

Zeman bezeichnete Prymula als "den besten tschechischen Epidemiologen". Im Herbst hatte er ihn bereits für seine Leistungen bei der Bewältigung der ersten Welle der Pandemie im vergangenen Frühjahr als damaliger Vize-Gesundheitsminister mit dem höchsten tschechischen Staatsorden, dem Orden des Weißen Löwen, ausgezeichnet. Zu dieser Zeit stand der anerkannte Epidemiologe und Armee-Oberst außer Dienst bereits wegen eines persönlichen Fehltritts massiv in der Kritik.

Nur einen Monat nach seinem Amtsantritt als Gesundheitsminister musste Prymula im Oktober seinen Posten wieder räumen, weil er gegen seine eigenen strengen Corona-Maßnahmen verstieß. Der Minister wurde trotz strenger Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Gastronomie beim Besuch eines Luxusrestaurant in Prag erwischt. Vor eineinhalb Wochen wurde Prymula dann von Regierungschef Babis als Berater entlassen, weil er mitten in der außer Kontrolle geratenen Pandemie ein Europa-League-Spiel besuchte. Der Besuch des Fußballspiels in Prag war zwar aufgrund einer Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsministeriums erlaubt, sorgte aber für Empörung, weil Prymula sich nur einige Stunden zuvor im Fernsehen für einen erneuten harten Lockdowns ausgesprochen hatte.

Die Infektionszahlen in Tschechien steigen unterdessen weiter an. Für Montag wurden 12.150 zusätzliche Corona-Fälle gemeldet, um fast 800 mehr im Wochenvergleich. Die 14-Tage-Inzidenz ist mit 1.120 Infektionen pro 100.000 Einwohner weitaus die höchste innerhalb der EU. Das tschechische Gesundheitssystem stößte bereits seit Wochen an seine Kapazitätsgrenzen.