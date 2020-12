Corona: Zoomen statt Singen beim Feiertagsangebot für Senioren

Unterhaltungsmöglichkeiten in Wien heuer nur eingeschränkt - Schwerpunkt mit Online-Shows und Hotlines - Tageszentren oder Pfarr-Wärmestuben unter Sicherheitsvorkehrungen zum Teil geöffnet

In Wien können ältere Menschen üblicherweise auf ein reichhaltiges Angebot zurückgreifen, um die Weihnachtsfeiertage nicht alleine verbringen zu müssen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie sind soziale Kontakte nur eingeschränkt möglich. Kaffeekränzchen oder Seniorenrunden fallen großteils aus. Betreuung und Unterhaltung wird somit vor allem via Telefon und Internet geboten. Dort, wo die Treffen analog stattfinden, sind die Sicherheitsvorkehrungen streng.

Besuche werden etwa im Rahmen der Aktion "Von Mensch zu Mensch" des Pensionistenklubs bzw. des Kuratoriums der Wiener Pensionistenwohnhäuser (KWP) offeriert. Senioren können dort um Unterstützung bei den Einkäufen bitten, aber auch eine Begleitung zum Arzt ist möglich. Wenn nur jemand zum Plaudern oder Spazierengehen gesucht wird, kann man sich ebenfalls an die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Aktion wenden, wie im Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) betont wird. Sie halten sich auch am 24. oder 25. Dezember bereit.

Der Plausch in der Wohnung ist heuer jedoch untersagt. Die Gespräche finden vor der Haustüre statt, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist dabei obligatorisch. Weniger Aufwand ist für den Besuch des KWP-Weihnachtsevents am 24. Dezember nötig. Die Veranstaltung mit Alfons Haider ist als Online-Show konzipiert. Zudem ist die Klub-Hotline während der Feiertage unter der Wiener Telefonnummer 31399170112 erreichbar. Bewegungsprogramm wird ebenfalls täglich angeboten - via Onlineplattform Zoom.

Auch die Tageszentren des Fonds Soziales Wien sind geöffnet. Allerdings gelten dort ebenfalls umfangreiche Sicherheitskonzepte. So wurde etwa die Anzahl der Besucherinnen und Besucher beschränkt. Aktivitäten wie Tanz und Gesang werden derzeit dort nicht angeboten. Die Gäste erhalten aber zumindest Bastel-Kits für die Weihnachtszeit, die etwa mit Ausmalbildern bestückt sind.

Weitere Tipps hat Wien auch auf der Website https://www.senior-in-wien.at/ gesammelt. Wer aufgrund der Pandemie unter Ängsten leidet, kann sich außerdem an die Sorgenhotline des Psychosozialen Dienstes wenden. Sie ist täglich von 8.00 bis 20.00 unter der Wiener Nummer 4000-53000 erreichbar.

Soziale Kontakte einschränken und zu Hause bleiben sei eine Herausforderung, gerade in der Weihnachtszeit, sagte Susanne Herbek, die Seniorenbeauftragte der Stadt Wien. Den Betroffenen riet sie trotzdem: "Bleiben sie vorsichtig und geben sie gut auf sich und ihre Angehörigen Acht. Wien bietet zahlreiche Möglichkeiten, auch mit Abstand und in einer sicheren Umgebung abwechslungsreiche Feiertage zu erleben."

Die Caritas der Erzdiözese Wien hat ebenfalls eine Reihe von Initiativen gestartet, um in der heuer besonders schwierigen Situation ein Angebot bereitzustellen. Verwiesen wird etwa auf die Initiative Plaudernetz, die noch unter dem Eindruck des ersten Lockdowns gemeinsam mit Partnern ins Leben gerufen wurde. Ziel war und ist es laut Caritas, Menschen, die niemanden zum Reden haben, mit jenen in Verbindung zu bringen, die Zeit zum Plaudern haben. Tausende Freiwillige aus ganz Österreich haben sich in den vergangenen Monaten bereits als Gesprächspartner registriert. Erreichbar ist das Netz zum Plaudern auch am Heiligen Abend und über die Feiertage. Seit Projektstart gab es mehr als 8.000 Anrufe.

"Die Caritas beobachtet schon lange: Einsamkeit nimmt zu. Sie ist keine Frage des Alters. Und Einsamkeit macht krank. Durch die Corona-Krise wurde das Problem noch einmal deutlich verschärft", warnte der Geschäftsführende Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, Klaus Schwertner, gegenüber der APA.

Die pfarrlichen Wärmestuben bieten auch heuer einen Platz zum Ausruhen, wobei zudem Getränke und Mahlzeiten ausgeteilt werden. Seit 1. Dezember haben insgesamt 27 dieser Einrichtungen in Wien wieder ihre Türen geöffnet. Die Corona-Situation führt jedoch dazu, dass die Hygienestandards verstärkt wurden. Das Angebot, so betont man, richtet sich nicht nur an armutsbetroffene Menschen, sondern auch an Personen, die einsam sind. Details dazu sind unter https://www.caritas-wien.at/waermestuben/ zu finden. Kaffee und ein Menü gibt es am 24. Dezember auch bei den Jesuiten am Ignaz-Seipel-Platz.

Nachdem klassische Besuchsdienste derzeit nicht möglich sind, wird zudem empfohlen, Briefe und Karten zu schreiben. Die Pfarrcaritas bietet dazu eine Grußkarte zum Bestellen an: https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/zusammenleben/pfarrcarita s-und-naechstenhilfe/weihnachten/grusskartenaktion/