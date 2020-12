Corona - Zu Wochenbeginn 16.362 Neuinfektionen in Deutschland

Es starben weitere 188 Menschen an oder mit dem Virus

Das Robert-Koch-Institut hat zu Wochenbeginn 16.362 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, weil am Wochenende weniger getestet wird und weniger Daten übermittelt werden. Allerdings waren vergangenen Montag 4.030 weniger Neuinfektionen gemeldet worden.

Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Deutschland damit bei 1.337.078. Es starben weitere 188 Menschen an oder mit dem Virus, insgesamt 21.975. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt den Angaben zufolge auf 176,4 und entfernt sich weiter vom Ziel 50, das Bund und Länder anstreben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu anstecken. Deutschland hat über 83 Millionen Einwohner.