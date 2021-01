Corona - Zulassung in Ungarn für alle Vakzine mit hoher Verimpfung

Immunisierung von einer Million Menschen als Maßstab - Pandemie-Einschränkungen bis 1. März verlängert

Die ungarische rechtsnationale Regierung hat entschieden, dass jeder Corona-Impfstoff eine Genehmigung in Ungarn erhält, mit dem bereits mehr als eine Million Menschen immunisiert wurden. Das ungarische Zentrum für Nationale Volksgesundheit (NNK) werde diese Impfstoffe vor ihrem Einsatz natürlich untersuchen, sagte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest.

Gulyas kritisierte die EU wegen der schleppenden Vakzin-Lieferungen, die eine Massenimpfung mit einer angestrebten Immunität von 70 Prozent in Ungarn verhindere. Der Minister erinnerte erneut an die Verträge über die Lieferung des russischen Impfstoffes Sputnik V, mit dem bis Ende Februar zunächst 300.000 Menschen immunisiert werden könnten. Weiter lobte Gulyas die chinesische Vakzine Sinopharm, mit der bisher 15 Millionen Menschen auf der ganzen Welt geimpft wurden. Hier laufen Verhandlungen und Untersuchungen.

Die Pandemie-Einschränkungen in Ungarn werden zudem bis 1. März verlängert. In der zweiten Februarhälfte soll über eine eventuelle Lockerung entschieden werden.

In den vergangenen 24 Stunden starben in Ungarn 93 Menschen an oder in Verbindung mit Corona, 1.569 Neuinfektionen wurden verzeichnet. 3.669 Infizierte befanden sich in Spitälern. 255 mussten künstlich beatmet werden.