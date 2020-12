Corona - Zusätzliche Tests in steirischen Pflegeheimen zu Weihnachten

Rotes Kreuz unterstützt Einrichtungen mit mobilen Teams

In der Steiermark werden zu Weihnachten zusätzliche Testmöglichkeiten bei Pflegeheimen angeboten. Das Rote Kreuz wird mit mobilen Teams die Heime vor Ort bei der Antigentestung unterstützen und die Besucherinnen und Besucher testen. Die Pflegeheime können sich ab sofort an eine eigens vom Roten Kreuz eingerichtete Hotline wenden und den Zeitraum angeben, wann die mobilen Teams zur Testung vor Ort sein sollen.

"Gerade während der Feiertage ist es für Menschen in den Pflegewohnheimen wichtig, dass sie Besuch von ihren Angehörigen empfangen können und trotz der Corona-Pandemie mit ihnen Zeit verbringen können", ließ Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Mittwoch in der Aussendung des Landes Steiermark wissen. Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) fügte hinzu: "Einen großen Dank an das Rote Kreuz, aber auch an alle Pflegerinnen und Pfleger für den unermüdlichen Einsatz."