Corona - Zwei Bundesländer veröffentlichen keine Antigentests 2

Salzburg will Doppelzählungen vermeiden - Zahl der bisher durchgeführten Schnelltest bei mindestens 200.000

Das Land Salzburg hat am Montag die nicht erfolgte Meldung der Zahl an bisher durchgeführten Antigentests in die AGES-Teststatistik damit argumentiert, dass man Doppelzählungen vermeiden wolle. "Es laufen hier noch Abstimmungen zwischen den Ländern und dem Bund. Uns scheint aber wichtig, dass jeder Fall genau einmal gezählt werden sollte", sagte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz zur APA. Die entsprechenden Daten seien alle vorhanden und würden auch nicht verloren gehen.

Zwar werde im Zuge der Schnelltests in den Bezirken derzeit noch jeder Antigentest mit einem PCR-Test bestätigt, nach Änderung der Falldefinition durch das Gesundheitsministerium reiche bei niedergelassenen Ärzten aber mittlerweile alleine ein Schnelltest aus, um einen Covid-19-Fall zu bestätigen. Wie eine Sprecherin des Landes erklärte, werde es in Zukunft insgesamt möglich sein, symptomatische Fälle rein durch einen Antigentest zu identifizieren und ins EMS einzugeben - mit allen Folgen wie etwa der behördlichen Absonderung. Offen sei noch, wie mit asymptomatischen Kontaktpersonen umgegangen wird, also ob hier ein positiver Antigentest noch mit PCR-Test bestätigt werden muss. "Auch hier laufen noch Bund-Länder-Gespräche."

Ein großes Geheimnis ist die Zahl der bisher durchgeführten Antigentests im Bundesland freilich nicht. Bei den Massentests Mitte Dezember wurden im Bundesland inklusive Lehrer, Exekutivbeamte und Seniorenheimbewohner insgesamt 137.471 Personen getestet. Die Schnelltests vor und nach den Weihnachtsfeiertagen - sie laufen in Salzburg seit dem 21. Dezember - nahmen bis Jahresende mehr als 46.000 Menschen in Anspruch, wobei das Land keine Angaben zum 27. Dezember veröffentlicht hat. Keine Zahlen lagen zu den bei Apotheken, Hausärzten und in einzelnen Berufsgruppen durchgeführten Antigentests vor. Alles in allem dürften im Bundesland aber deutlich mehr als 200.000 Schnelltests durchgeführt worden sein.

Das Land Salzburg kündigte heute an, am Mittwoch oder Donnerstag gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Gesamtbilanz über die bisher durchgeführten Antigentests vorlegen zu wollen.