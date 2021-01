Corona - Zwei Minister in Malawi gestorben

Ein Viertel der Infektionen durch Rückkehrer aus Südafrika

Zwei Minister und zwei weitere hochrangige Politiker in Malawi sind an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Das teilte die Regierung des südostafrikanischen Landes am Dienstag mit. Sowohl Kommunalminister Lingson Berekanyama als auch Verkehrsminister Sidik Mia seien in den frühen Morgenstunden verstorben, so die Regierung. Wo es zur Ansteckung gekommen sei, wurde nicht verlautbart.

Beide Minister waren Mitglieder der Malawi Congress Party (MCP), der größten Partei in der Wahlallianz, der es in der zweiten Wahlrunde im Juni vergangenen Jahres gelungen war, Präsident Peter Mutharika zu besiegen. Neuer Präsident wurde Lazarus Chakwera, der nun verstorbene Mia galt als möglicher Nachfolgekandidat Chakweras.

Alle 31 Kabinettsmitglieder in Malawi hatten sich am 21. Dezember zu einem Treffen im Büro des Präsidenten versammelt. Am folgenden Tag gab Arbeitsminister Ken Kandodo seine Infektion mit dem Coronavirus bekannt, mittlerweile ist er genesen. Ein weiterer Minister, Rashid Gaffar, befindet sich in Selbstisolation. Während der Weihnachtsfeiertage gab es mehrere Veranstaltungen und religiöse Zeremonien, die von Chakwera und zahlreichen Offiziellen besucht wurden, alle wurden im staatlichen TV übertragen.

Außerdem seien der frühere Gouverneur der Nationalbank, Francis Perekamoyo, und der erste Sekretär im Informationsministerium, Ernest Kantchentche, an den Folgen von Corona verstorben, so die Regierung. Am Montag hatte die Regierung bekannt gegeben, dass es bisher 9.027 Corona-Infektionen und 235 Tote gegeben habe. Fast ein Viertel davon sei von Rückkehrern aus Südafrika importiert worden, wo eine besonders hoch ansteckende Mutation des Virus entdeckt worden war.