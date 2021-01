Corona - Zwei neue Verdachtsfälle auf britische Variante in Kärnten

Verwandte einer mit der Mutation Infizierten positiv getestet

Nachdem am Dienstag bei einer Frau aus dem Bezirk Wolfsberg die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden ist, hat das Contact Tracing nun zwei weitere Verdachtsfälle ergeben. Wie das Land am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab, wurden zwei Verwandte der Frau positiv auf Covid-19 getestet.

Beide Personen, die in einem anderen Bezirk wohnen, sind in häuslicher Absonderung. Ob sie sich mit dem mutierten Virus angesteckt haben, steht noch nicht fest. Die Ergebnisse der Sequenzierung waren noch ausständig.