Corona - Zwei Todesfälle in Eisenerzer Pflegeheim

Noch 13 Bewohner positiv und infektiös - Rest nicht mehr ansteckend - Zwölf positiv getestete Mitarbeiter in Quarantäne

Zwei Bewohner eines steirischen Seniorenzentrums in Eisenerz (Bezirk Leoben), in dem sich seit Silvester ein Coronavirus-Cluster gebildet hatte, sind verstorben. Mit der letzten PCR-Volltestung vom Mittwoch waren 13 positiv getestete Bewohner und zwölf Mitarbeiter noch infektiös, wie Mario Pfundner, Leiter der Seniorenzentren der Volkshilfe Steiermark, am Freitag zur APA sagte. Am Freitag startete im Heim die Impfung gegen Corona.

Zu Silvester war laut Pfundner der erste Fall aufgetreten: Ein Heimbewohner hatte Symptome entwickelt und wurde positiv getestet. Am 3. Jänner sei eine erste PCR-Volltestung bei allen Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt worden und die positiv getesteten Senioren in einen eigenen Isoliertrakt gebracht worden. Zwei Bewohner mussten im Laufe der folgenden Tage allerdings ins Spital gebracht werden und sind mit oder an dem Virus verstorben. Bei den anderen Fällen handle es sich um mildere Verläufe.

Am Freitag starteten die Impfungen in dem Pflegeheim. Die positiv getesteten Fälle werden laut Pfundner vorerst nicht geimpft, da ihr Immunsystem "sowieso belastet" sei. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden durch Volkshilfemitarbeiter anderer Volkshilfe-Einrichtungen des Bezirks ersetzt, wie der Sprecher weiter ausführte. Alle werden täglich getestet. Insgesamt betreibt die Volkshilfe 25 Pflegeheime in der Steiermark. In Eisenerz wurden bis zuletzt 74 Bewohnerinnen und Bewohner betreut, nun sind es 72.