Corona - Zwei Todesfälle und 81 Neuinfektionen im Burgenland

Anzahl der Intensivpatienten sinkt - 782 Personen infiziert

Im Burgenland sind seit Mittwoch 81 Neuinfektionen gemeldet worden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag mit. 110 Personen sind im selben Zeitraum genesen. Die Anzahl der Todesfälle ist auf 154 gestiegen: Eine 89-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See und eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Aktuell sind im Burgenland 782 infizierte Personen registriert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 8.822 Fälle gemeldet, 7.886 Menschen sind genesen. 73 Personen werden im Spital behandelt. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation ist auf acht gesunken. 1.095 Personen, 19 weniger als am Mittwoch, stehen unter behördlich angeordneter Quarantäne.