Corona - Zwei weitere Südafrika-Fälle in Niederösterreich

In Bezirken Bruck a. d. Leitha und Amstetten - Keine allgemeinen Maßnahmen notwendig - 2.200 PCR-Tests bisher in Wiener Neudorf durchgeführt

In Niederösterreich sind zwei weitere Fälle der südafrikanischen Corona-Mutation aufgetaucht. Die Betroffenen stammen aus den Bezirken Bruck a. d. Leitha und Amstetten, bestätigte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitag entsprechende Berichte der "Kronen Zeitung" sowie von der Tageszeitung "Heute". Alle Kontaktpersonen seien abgesondert worden. Es bestehe keine Notwendigkeit, weitere allgemeine Maßnahmen zu setzten, wurde betont.

Die Zahl der bestätigten Fälle der Corona-Variante B.1.351 stieg damit im Bundesland auf neun. Am Mittwoch waren sieben Fälle bekannt geworden, die sich allesamt auf einen Hort in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) beziehen.

In den in der Marktgemeinde umgehend eingerichteten Teststraßen unterzogen sich nach Angaben von Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP) bis Freitagvormittag etwa 2.200 Personen PCR-Untersuchungen. Der Andrang sei mitunter "ziemlich heftig" gewesen, sagte der Ortschef zur APA. Eine kleine Verschnaufpause für die Mitwirkenden an den Teststraßen zeichnete sich am Freitagvormittag ab. Janschka rechnete aber mit starkem Zulauf für den Nachmittag sowie für das kommende Wochenende. Die PCR-Untersuchungen werden in Wiener Neudorf bis einschließlich Sonntag angeboten.

Eine Gesamtanalyse des Testgeschehens könnte laut Angaben aus dem Büro von Königsberger-Ludwig bis Anfang nächster Woche dauern. Vorerst eingetroffen waren sieben Resultate, vier Ergebnisse waren positiv. Diese Befunde seien zur Sequenzierung weitergeleitet worden.